Stellenausschreibung

Einrichtungsleitung (m/w) in Vollzeit für das Werkstatthaus zum 01.01.2018 gesucht

Das Werkstatthaus ist eine Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH mit dem Schwerpunkt künstlerische und kulturelle Bildung.

In der ehemaligen Villa auf der Uhlandshöhe sind sieben künstlerische Werkstätten untergebracht, deren Fokus auf Kursen und Workshops ausgerichtet ist. Zudem verfügt das Werkstatthaus über ein charmantes Café mit Außenbereich und eine kleine Galerie.

Zum Stellenprofil gehören Leitung und Organisation der Einrichtung, sowie deren betriebswirtschaftliche Planung.

Sie sind verantwortlich für die Dienst- und Fachaufsicht, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten für das Haus und den Träger.

Darüber hinaus akquirieren Sie Projektmittel und entwickeln die bestehende Konzeption des Hauses weiter.

Sie sind für die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit im Kulturbereich zuständig und repräsentieren das Werkstatthaus in verschiedenen Gremien nach außen.

Sie haben ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum bei Ihrer Tätigkeit und treffen auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem sympathischen Team aus acht fest angestellten Kolleginnen und Kollegen, sowie weiteren freien Mitarbeitern.

Ihre Vergütung richtet sich nach dem öffentlichen Dienst TVöD (VKA) mit den üblichen Sozialleistungen und der Möglichkeit zur Weiterqualifizierung.

Ihre Arbeitszeiten bewegen sich innerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtung: Dienstag bis Samstag 12:00 bis 23:00 Uhr, mit 39 Wochengesamtstunden.

Sie verfügen über eine erfolgreiche Qualifikation in der Fachrichtung Kulturmanagement oder vergleichbarem und besitzen eine Affinität zu Kunst und Kultur?

Idealerweise sind Sie in der regionalen und überregionalen Kunstszene bereits vernetzt und können erste Führungserfahrung vorweisen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, steht Ihnen bei inhaltlichen Fragen unsere derzeitige Werkstatthaus-Leiterin – Frau Karin Märker – gerne zur Verfügung.

[0711/241849 | info@werkstatthaus.net]

Ihre Bewerbung richten Sie bitte über eine der folgenden Möglichkeiten, bis zum 31.08.2017, an:

http://www.jugendhaus.net/karriere/ oder

bewerbung@jugendhaus.net oder

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

Personalabteilung Frau Seifert

Kegelenstraße 21

70372 Stuttgart